Українські воїни залишили окупантів під Краматорськом без трьох гармат (відео)

Як зазначили в Сухопутних військах, оператори дронів 5 штурмової бригади методично знищують ворожу артилерію на Краматорському напрямку.



Зокрема, їм вдалося знищити три гармати:

"Гіацинт-Б";

"Д-30";

"Мста-Б".

У Сухопутних військах звернули увагу, що тепер ці гармати більше ніколи не стрілятимуть.