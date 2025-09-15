UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Українські воїни залишили окупантів під Краматорськом без трьох гармат (відео)

Ілюстративне фото: дрони українських воїнів знищують техніку окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники знищили три гармати російських окупантів на Краматорському напрямку. Для цього вони використовували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України в Telegram.

Як зазначили в Сухопутних військах, оператори дронів 5 штурмової бригади методично знищують ворожу артилерію на Краматорському напрямку.

Зокрема, їм вдалося знищити три гармати:

  • "Гіацинт-Б";
  • "Д-30";
  • "Мста-Б".

У Сухопутних військах звернули увагу, що тепер ці гармати більше ніколи не стрілятимуть.

 

Втрати росіян

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 14 вересня, українські захисники знешкодили ще 910 російських солдатів.

Також українським воїнам лише за добу вдалося знищити 35 ворожих артилерійських систем та 84 одиниці автомобільної техніки.

Росіяни втратили і 323 безпілотники тактичного рівня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони