Українські воїни встановили перший прапор України на Кінбурнській косі (відео)

Що таке Кінбурнська коса і чому вона важлива

Зазначимо, що Кінбурнська коса - це вузький півострів на південь від Очакова, розташований між Чорним та Азовським морями. Він має стратегічне значення, оскільки контролює морські підходи до порту Миколаїв і важливі судноплавні маршрути. Крім цього, коса відома своєю унікальною природою і вважається однією з найбільших піщаних кіс України.

З початку повномасштабної війни Кінбурнська коса перетворилася на важливий військовий рубіж - через неї проходять лінії оборони і постачання. Контроль над цією територією критично важливий для забезпечення безпеки південного узбережжя країни.

Раніше представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що присутність російських військ на Кінбурнській косі дає їм змогу обстрілювати Миколаївську та Херсонську області.

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