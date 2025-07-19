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Украинские воины установили первый флаг Украины на Кинбурнской косе (видео)

Иллюстративное фото: событие произошло несколько дней назад (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях украинские военные из 123-й бригады теробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "ЖАХ С НЕБЕС "123".

В частности, военные опубликовали кадры, на которых видно, что был установлен флаг нашей страны

"Гордость - это о подразделении беспилотных систем 123-й бригады теробороны, которая на днях установила первый флаг Украины на Кинбурнской косе, как символ нашей неизбежной победы над злом", - говорится в сообщении.

 

Что такое Кинбурнская коса и почему она важна

Отметим, что Кинбурнская коса - это узкий полуостров к югу от Очакова, расположенный между Черным и Азовским морями. Он имеет стратегическое значение, поскольку контролирует морские подходы к порту Николаев и важные судоходные маршруты. Помимо этого, коса известна своей уникальной природой и считается одной из крупнейших песчаных кос Украины.

С начала полномасштабной войны Кинбурнская коса превратилась в важный военный рубеж - через нее проходят линии обороны и снабжения. Контроль над этой территорией критически важен для обеспечения безопасности южного побережья страны.

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что присутствие российских войск на Кинбурнской косе позволяет им обстреливать Николаевскую и Херсонскую области.

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