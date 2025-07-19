Украинские воины установили первый флаг Украины на Кинбурнской косе (видео)

Что такое Кинбурнская коса и почему она важна

Отметим, что Кинбурнская коса - это узкий полуостров к югу от Очакова, расположенный между Черным и Азовским морями. Он имеет стратегическое значение, поскольку контролирует морские подходы к порту Николаев и важные судоходные маршруты. Помимо этого, коса известна своей уникальной природой и считается одной из крупнейших песчаных кос Украины.

С начала полномасштабной войны Кинбурнская коса превратилась в важный военный рубеж - через нее проходят линии обороны и снабжения. Контроль над этой территорией критически важен для обеспечения безопасности южного побережья страны.

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что присутствие российских войск на Кинбурнской косе позволяет им обстреливать Николаевскую и Херсонскую области.

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