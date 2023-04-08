Українські воїни вправно поєднують вітчизняні та іноземні артилерійські системи, - Сирський

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що українська артилерія доводить свою ефективність, знищуючи тисячі одиниць солдатів та техніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Telegram .

За його даними, 27-ма, 43-тя та 107-ма реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність. Вони надають потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій.

“Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою”, - заявив Сирський.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий наголошував, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті і розуміє наміри окупантів.

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