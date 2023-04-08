Украинские воины умело сочетают отечественные и иностранные артиллерийские системы, - Сырский

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинская артиллерия доказывает свою эффективность, уничтожая тысячи единиц солдат и техники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.
"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя”, - заявил Сырский.
По его данным, 27, 43 и 107 реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою производительность. Они оказывают мощную огневую поддержку при проведении разных военных операций.
Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый отмечал, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.