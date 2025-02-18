Українські воїни вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан" (відео)

"Уперше за час російсько-української війни вражено північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан", - ідеться в повідомленні військових.

В ОСУВ уточнили, що ворожу установку знищили в Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis.

Що відомо про САУ "Коксан"

За даними українських військових, дальність стрільби такої САУ фугасним снарядом становить 43 кілометри, а активно-реактивним - 54-60 кілометрів.

Така установка може здійснювати два постріли протягом 5 хвилин. Обслуговують таку техніку вісім осіб (механік-водій, командир, навідник і п'ять заряджальників/підносників).

Уперше застосування росіянами такої САУ було зафіксовано ще в жовтні 2024 року.