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Українські воїни вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан" (відео)

Ілюстративне фото: в Україні вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан" (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося знищувати артилерійську установку "Коксан" північнокорейського виробництва. Це сталося вперше від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

"Уперше за час російсько-української війни вражено північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан", - ідеться в повідомленні військових.

 

В ОСУВ уточнили, що ворожу установку знищили в Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis.

Що відомо про САУ "Коксан"

За даними українських військових, дальність стрільби такої САУ фугасним снарядом становить 43 кілометри, а активно-реактивним - 54-60 кілометрів.

Така установка може здійснювати два постріли протягом 5 хвилин. Обслуговують таку техніку вісім осіб (механік-водій, командир, навідник і п'ять заряджальників/підносників).

Уперше застосування росіянами такої САУ було зафіксовано ще в жовтні 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці січня керівник ЦПД Андрій Коваленко заявляв, що Росія залежить від поставок САУ з Північної Кореї. Мова про установки "Коксан".

За його словами, у Росії є нестача важкої артилерії.

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