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Украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (видео)

Иллюстративное фото: в Украине впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам удалось уничтожать артиллерийскую установку "Коксан" северокорейского производства. Это произошло впервые с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

"Впервые за время российско-украинской войны поражена северокорейская самоходная артиллерийская установка "Коксан", - сказано в сообщении военных. 

 

В ОСГВ уточнили, что вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis. 

Что известно о САУ "Коксан"

По данным украинских военных, дальность стрельбы такой САУ фугасным снарядом составляет 43 километра, а активно-реактивным - 54-60 километров. 

Такая установка может совершать два выстрела в течение 5 минут. Обслуживают такую технику восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков).

Впервые применение россиянами такой САУ было зафиксировано еще в октябре 2024 года. 

Напомним, в конце января руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявлял, что Россия зависит от поставок САУ из Северной Кореи. Речь об установках "Коксан".

По его словам, у России есть нехватка тяжелой артиллерии.

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