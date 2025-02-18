Украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (видео)

"Впервые за время российско-украинской войны поражена северокорейская самоходная артиллерийская установка "Коксан", - сказано в сообщении военных.

В ОСГВ уточнили, что вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

Что известно о САУ "Коксан"

По данным украинских военных, дальность стрельбы такой САУ фугасным снарядом составляет 43 километра, а активно-реактивным - 54-60 километров.

Такая установка может совершать два выстрела в течение 5 минут. Обслуживают такую технику восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков).

Впервые применение россиянами такой САУ было зафиксировано еще в октябре 2024 года.