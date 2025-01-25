Росія дуже залежна від боєприпасів з Північної Кореї, - ЦПД

Російська армія все більше покладається на постачання артилерії з Північної Кореї. Свідченням цього є передача Росії північнокорейських САУ M1978 Koksan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в Telegram-каналі .

За його словами, Росія на фронті дуже залежна від "північнокорейських" боєприпасів.

"Постачання кндрівських 170-мм САУ M1978 Koksan Росії та їх відправка в Курську область говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною", - зазначив керівник ЦПД.

Участь КНДР у війні Росії проти України

Як відомо, Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України. Спочатку КНДР постачала в Росію свої артилерійські снаряди, але минулого року Пхеньян відправив на війну понад 10 тисяч своїх солдатів. Ба більше, за даними південнокорейської розвідки, КНДР хоче відправити на допомогу Росії нову партію своїх військ.

Водночас глава української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що цього року КНДР може передати Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності, а також додаткові гаубиці.

Додамо, політтехнолог Тарас Загородній оцінював, чи може президент США Дональд Трамп змусити Північну Корею припинити допомогу Росії у війні. Під час свого першого терміну Трамп намагався поладнати з КНДР та навіть зустрічався з Кім Чен Ином.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.