Українські воїни відбили штурм Новомихайлівки та знищили ворожі танки (відео)

Українські воїни продовжують відбивати атаки росіян на село Новомихайлівка в Донецькій області. Окупанти втратили 18 одиниць техніки за останні три доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Окупанти продовжують свої суїцидальні атаки в районі Новомихайлівки, що у Донецькій області", - пишуть військові.
За їхніми словами, за минулі три доби десантники, відбиваючи штурми, позбавили росіян 18-ти одиниць техніки.
"Три танки - знищено, один - підбито. Згоріло вісім бойових броньованих машин, ще сім - виведено з ладу", - додали в Генштабі.
Зазначається, що це результат роботи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Військові повідомили, що кілька десятків окупантів також було ліквідовано.
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля Білогорівки у Луганській області і уразили три засоби ППО противника.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.
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