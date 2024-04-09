Українські воїни відбили штурм Новомихайлівки та знищили ворожі танки (відео)

"Окупанти продовжують свої суїцидальні атаки в районі Новомихайлівки, що у Донецькій області", - пишуть військові.

За їхніми словами, за минулі три доби десантники, відбиваючи штурми, позбавили росіян 18-ти одиниць техніки.

"Три танки - знищено, один - підбито. Згоріло вісім бойових броньованих машин, ще сім - виведено з ладу", - додали в Генштабі.

Зазначається, що це результат роботи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Військові повідомили, що кілька десятків окупантів також було ліквідовано.