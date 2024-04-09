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Українські воїни відбили штурм Новомихайлівки та знищили ворожі танки (відео)

Архівне фото: Українські воїни відбили штурм Новомихайлівки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни продовжують відбивати атаки росіян на село Новомихайлівка в Донецькій області. Окупанти втратили 18 одиниць техніки за останні три доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Окупанти продовжують свої суїцидальні атаки в районі Новомихайлівки, що у Донецькій області", - пишуть військові.

За їхніми словами, за минулі три доби десантники, відбиваючи штурми, позбавили росіян 18-ти одиниць техніки.

"Три танки - знищено, один - підбито. Згоріло вісім бойових броньованих машин, ще сім - виведено з ладу", - додали в Генштабі. 

Зазначається, що це результат роботи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Військові повідомили, що кілька десятків окупантів також було ліквідовано. 

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля Білогорівки у Луганській області і уразили три засоби ППО противника.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.

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Російська ФедераціяДонецька областьГенштаб ВСУВійна в Україні