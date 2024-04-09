Украинские воины отбили штурм Новомихайловки и уничтожили вражеские танки (видео)

Украинские воины продолжают отбивать атаки россиян на село Новомихайловка в Донецкой области. Оккупанты потеряли 18 единиц техники за последние трое суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Оккупанты продолжают свои суицидальные атаки в районе Новомихайловки, что в Донецкой области", - пишут военные.
По их словам, за прошедшие трое суток десантники, отражая штурмы, лишили россиян 18-ти единиц техники.
"Три танка - уничтожены, один - подбит. Сгорело восемь боевых бронированных машин, еще семь - выведены из строя", - добавили в Генштабе.
Отмечается, что это результат работы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Военные сообщили, что несколько десятков оккупантов также были ликвидированы.
Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян возле Белогоровки в Луганской области и поразили три средства ПВО противника.
А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.
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