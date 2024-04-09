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850 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 09 квітня 2024 07:53
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850 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 квітня складають 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 449 250 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки, 45 ББМ та 30 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 449 250 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 7110 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 13620 (+45) од.;
  • артилерійських систем - 11 386 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1039 од.;
  • засоби ППО - 753 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37) од.;
  • крилаті ракети - 2065 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) од.;
  • спеціальна техніка - 1868 (+1) од.

850 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про просування російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області; на північний захід від Бахмута і на південний захід від Донецька Донецької області.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку, окупанти 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

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