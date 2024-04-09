850 окупантів та 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 квітня складають 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 449 250 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки, 45 ББМ та 30 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.04.24 орієнтовно склали:

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про просування російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області; на північний захід від Бахмута і на південний захід від Донецька Донецької області.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку, окупанти 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

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