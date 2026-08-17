Українські воїни вдарили по місцях зберігання і запуску ворожих дронів у Криму

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Сили оборони ефективно використовують наявні ресурси. За даними відомства, на ураження одного російського солдата витрачалося близько 3 тисяч доларів.

Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.