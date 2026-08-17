Українські воїни вдарили по місцях зберігання і запуску ворожих дронів у Криму

Українські військові у ніч на 17 серпня уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
За даними військових, цієї ночі Сили оборони уразили низку важливих ворожих цілей:
"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Сили оборони ефективно використовують наявні ресурси. За даними відомства, на ураження одного російського солдата витрачалося близько 3 тисяч доларів.
Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.