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Українські воїни вдарили по місцях зберігання і запуску ворожих дронів у Криму

14:08 17.08.2026 Пн
1 хв
Ступінь завданих росіянам збитків наразі уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український військовий (Getty Images)

Українські військові у ніч на 17 серпня уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, цієї ночі Сили оборони уразили низку важливих ворожих цілей:

  • Гвардійське (Крим): успішно атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. На території об'єкта було зафіксовано пожежу;
  • Новофедорівка (Крим): уражено наземну станцію управління ворожими безпілотниками типу "Оріон";
  • Оленівка (Крим): під ударом опинився наземний ретранслятор, який використовувався для управління дронами-камікадзе типу "Герань"/"Гербера";
  • Тендрівська коса (Херсонська область): уражено пункт комунікації та живлення ворожого ретранслятора дронів.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Сили оборони ефективно використовують наявні ресурси. За даними відомства, на ураження одного російського солдата витрачалося близько 3 тисяч доларів.

Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.

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