Украинские воины ударили по местам хранения и запуска вражеских дронов в Крыму

Украинские военные в ночь на 17 августа поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
По данным военных, этой ночью Силы обороны поразили ряд важных вражеских целей:
"Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, в Минобороны заявили, что Силы обороны эффективно используют имеющиеся ресурсы. По данным ведомства, на поражение одного российского солдата тратилось около 3 тысяч долларов.
Ранее командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Россия продолжает увеличивать количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.