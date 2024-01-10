Українські воїни вдарили FPV-дронами по росіянах, які ховалися в будинках (відео)

Сили оборони України виявили окупантів, які ховалися в житлових будинках, і вдарили по них за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"FPV-дрон прикордонників вказав дорогу ворожій піхоті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники спільно з 12 управлінням Центру спеціальних операцій "А" ліквідували одну з груп окупантів, що ходила закинутими приміщеннями українців.

"Зорієнтував" ворогів FPV-дрон, тож комусь пощастило більше, комусь - менше", - додали в ДПСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.