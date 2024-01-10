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Украинские воины ударили FPV-дронами по россиянам, которые прятались в домах (видео)

Украина, Среда 10 января 2024 23:01
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Украинские воины ударили FPV-дронами по россиянам, которые прятались в домах (видео) Архивное фото: Украинские воины ударили FPV-дронами по россиянам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили оккупантов, которые прятались в жилых домах, и ударили по ним с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"FPV-дрон пограничников указал дорогу вражеской пехоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники совместно с 12 управлением Центра специальных операций "А" ликвидировали одну из групп оккупантов, которая ходила по заброшенным помещениям украинцев.

"Сориентировал" врагов FPV-дрон, поэтому кому-то повезло больше, кому-то - меньше", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

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