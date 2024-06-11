Українські воїни показали відео збиття російського Су-25

ЗСУ збили російський Су-25

Нагадаємо, вчора, 10 червня, українські воїни збили російський літак Су-25 на Покровському напрямку.

"Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі", - повідомили у Генштабі.

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