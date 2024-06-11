Украинские воины показали видео сбития российского Су-25

ВСУ сбили российский Су-25

Напомним, вчера, 10 июня, украинские воины сбили российский самолет Су-25 на Покровском направлении.

"Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля", - сообщили в Генштабе.

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