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Українські воїни підняли державний прапор над Золотою Балкою Херсонської області

Фото: українські воїни підняли державний прапор над Золотою Балкою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові підняли державний прапор у центрі села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Перший Міський. Кривий Ріг.

Прапор України був піднятий бійцями Національної гвардії України. Офіційно про звільнення Золотої Балки наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка на Херсонщині. Також учора в мережі з'явилосявідео можливого входу ЗСУ до населеного пункту Золота Балка у Херсонській області . На відео український боєць тримає прапор України, проте конкретної прив'язки до місця непомітно.

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