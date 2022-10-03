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Украинские воины подняли государственный флаг над Золотой Балкой Херсонской области

Фото: украинские воины подняли государственный флаг над Золотой Балкой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные подняли государственный флаг в центре села Золотая Балка Нововоронцовского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Первый Городской. Кривой Рог.

Флаг Украины был водружен бойцами Национальной гвардии Украины. Официально об освобождении Золотой Балки пока не сообщалось.

Напомним, что сегодня ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области. Также вчера в сети появилось видео возможного входа ВСУ в населенный пункт Золотая Балка в Херсонской области. На видео украинский боец держит флаг Украины, впрочем, конкретной привязки к месту незаметно.

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