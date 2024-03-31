Українські воїни можуть отримати гроші на створення бізнесу: яка головна умова

В рамках урядової програми "Власна справа" військові можуть отримати до мільйона гривень на створення та розвиток власної справи.

Зазначається, якщо допомога становить до 500 тисяч гривень (включно), то бізнес можна відкрити лише за рахунок гранту. Якщо сума перевищує 500 тисяч гривень, то грант надається у співфінансуванні у співвідношення 70/30. Тобто отримувач гранту має вкласти 30% власних коштів.

На що можна витратити грант:

меблі, ﻿﻿обладнання і транспорт для комерційного використання,

﻿﻿ліцензійне програмне забезпечення (до 50% коштів),

﻿﻿сировина, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану,

﻿﻿тварини або саджанці для створення ферми (до 70% коштів),

послуги з маркетингу та реклами (до 10% коштів),

оренда нежитлових приміщень або землі (до 25% коштів).

оренда обладнання (до 30% коштів),

лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів (до 50% коштів),

придбання франшизи.

Як подати заяву:

Якщо потрібна консультація щодо програми, можна звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку" або центру зайнятості.

Для подачі заявки онлайн потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису. ﻿﻿﻿У рядку пошуку введіть "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей" та подайте

онлайн-заяву. Потрібно прикріпити бізнес-план. ﻿﻿﻿Підпишіть електронним підписом та відправте.

Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості, перевіривши заяву уповноваженим банком та розглянувши бізнес-план.

Отримувачі гранту зобов'язані створити кількість робочих місць, що залежить від розміру гранту, проводити діяльність не менше трьох років та сплачувати податки.