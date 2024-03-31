Украинские воины могут получить деньги на создание бизнеса: какое главное условие

Ветераны войны могут получить грант на развитие собственного бизнеса. Главное условие - создание новых рабочих мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В рамках правительственной программы "Собственное дело" военные могут получить до миллиона гривен на создание и развитие собственного дела.
Отмечается, что если помощь составляет до 500 тысяч гривен (включительно), то бизнес можно открыть только за счет гранта. Если сумма превышает 500 тысяч гривен, то грант предоставляется в софинансировании в соотношении 70/30. То есть, получатель гранта должен вложить 30% собственных средств.
На что можно потратить грант:
Как подать заявление:
Если требуется консультация по программе, можно обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка" или центр занятости.
Для подачи заявки онлайн нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи. В строке поиска введите "Грант для ветеранов и членов их семей" и подайте
онлайн-заявление. Необходимо прикрепить бизнес-план. Подпишите электронной подписью и отправьте.
Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев бизнес-план.
Получатели гранта обязаны создать количество рабочих мест, что зависит от размера гранта, проводить деятельность не менее трех лет и платить налоги.
Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинки могут получить грант, чтобы открыть детсад у себя дома.
Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.
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