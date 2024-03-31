Украинские воины могут получить деньги на создание бизнеса: какое главное условие

В рамках правительственной программы "Собственное дело" военные могут получить до миллиона гривен на создание и развитие собственного дела.

Отмечается, что если помощь составляет до 500 тысяч гривен (включительно), то бизнес можно открыть только за счет гранта. Если сумма превышает 500 тысяч гривен, то грант предоставляется в софинансировании в соотношении 70/30. То есть, получатель гранта должен вложить 30% собственных средств.

На что можно потратить грант:

мебель, ﻿﻿оборудование и транспорт для коммерческого использования,

﻿﻿лицензионное программное обеспечение (до 50% средств),

﻿﻿сырье, материалы, товары и услуги, необходимые для реализации бизнес-плана,

﻿﻿животные или саженцы для создания фермы (до 70% средств),

услуги по маркетингу и рекламе (до 10% средств),

аренда нежилых помещений или земли (до 25% денежных средств).

аренда оборудования (до 30% средств),

лизинг оборудования, кроме собственных транспортных средств (до 50% средств),

приобретение франшизы.

Как подать заявление:

Если требуется консультация по программе, можно обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка" или центр занятости.

Для подачи заявки онлайн нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи.﻿﻿﻿ В строке поиска введите "Грант для ветеранов и членов их семей" и подайте

онлайн-заявление. Необходимо прикрепить бизнес-план. ﻿﻿﻿Подпишите электронной подписью и отправьте.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев бизнес-план.

Получатели гранта обязаны создать количество рабочих мест, что зависит от размера гранта, проводить деятельность не менее трех лет и платить налоги.