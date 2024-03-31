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Украинские воины могут получить деньги на создание бизнеса: какое главное условие

Иллюстративное фото: военным объяснили, как получить деньги на создание бизнеса (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ветераны войны могут получить грант на развитие собственного бизнеса. Главное условие - создание новых рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В рамках правительственной программы "Собственное дело" военные могут получить до миллиона гривен на создание и развитие собственного дела.

Отмечается, что если помощь составляет до 500 тысяч гривен (включительно), то бизнес можно открыть только за счет гранта. Если сумма превышает 500 тысяч гривен, то грант предоставляется в софинансировании в соотношении 70/30. То есть, получатель гранта должен вложить 30% собственных средств.

На что можно потратить грант:

  • мебель, ﻿﻿оборудование и транспорт для коммерческого использования,
  • ﻿﻿лицензионное программное обеспечение (до 50% средств),
  • ﻿﻿сырье, материалы, товары и услуги, необходимые для реализации бизнес-плана,
  • ﻿﻿животные или саженцы для создания фермы (до 70% средств),
  • услуги по маркетингу и рекламе (до 10% средств),
  • аренда нежилых помещений или земли (до 25% денежных средств).
  • аренда оборудования (до 30% средств),
  • лизинг оборудования, кроме собственных транспортных средств (до 50% средств),
  • приобретение франшизы.

Как подать заявление:

Если требуется консультация по программе, можно обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка" или центр занятости.

Для подачи заявки онлайн нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи.﻿﻿﻿ В строке поиска введите "Грант для ветеранов и членов их семей" и подайте
онлайн-заявление. Необходимо прикрепить бизнес-план. ﻿﻿﻿Подпишите электронной подписью и отправьте.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев бизнес-план.

Получатели гранта обязаны создать количество рабочих мест, что зависит от размера гранта, проводить деятельность не менее трех лет и платить налоги.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинки могут получить грант, чтобы открыть детсад у себя дома.

Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.

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Ветераны