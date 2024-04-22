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Українські воїни з HIMARS знищили ворожу гармату "Гіацинт" (відео)

Архівне фото: українські воїни з HIMARS знищили ворожу гармату "Гіацинт" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни виявили ворожу гармату "Гіацинт" на окупованій території півдня країни та завдали по ній удару за допомогою HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Військові вказали, що це результат роботи операторів 73 морського центру. 

"Координати ворожої цілі були оперативно передані ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони", - написали військові.

Зазначається, що гармата окупантів встигла зробити лише кілька пострілів, але потім вона була повністю знищена вогнем HIMARS.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують відбивати атаки росіян на лівобережжі Дніпра і вразили пункт управління противника. А окупанти завдали авіаудару біля Малої Токмачки в Запорізькій області.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 460 260 військових.

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