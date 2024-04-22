Понад 700 окупантів та 17 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 квітня, становлять 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 460 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 автомобілів та 8 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.04.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ все ще можуть захищати Часів Яр, крім його східних околиць.

В Україні на фронті протягом доби сталося 85 бойових зіткнень. Сили протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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