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Понад 700 окупантів та 17 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Понеділок 22 квітня 2024 08:05
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Понад 700 окупантів та 17 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 квітня, становлять 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 460 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 автомобілів та 8 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 460 260 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків - 7236 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 904 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 11 736 (+17) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 768 (+1) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9384 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 2117 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 812 (+27) од.;
  • спеціальна техніка - 1934 (+8) од.

Понад 700 окупантів та 17 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ все ще можуть захищати Часів Яр, крім його східних околиць.

В Україні на фронті протягом доби сталося 85 бойових зіткнень. Сили протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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