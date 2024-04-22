Понад 700 окупантів та 17 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 квітня, становлять 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 460 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 автомобілів та 8 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 460 260 (+730) осіб ліквідовано;
- танків - 7236 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 13 904 (+8) од.;
- артилерійських систем - 11 736 (+17) од.;
- РСЗВ - 1046 од.;
- засоби ППО - 768 (+1) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9384 (+5) од.;
- крилаті ракети - 2117 (+2) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 812 (+27) од.;
- спеціальна техніка - 1934 (+8) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ все ще можуть захищати Часів Яр, крім його східних околиць.
В Україні на фронті протягом доби сталося 85 бойових зіткнень. Сили протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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