Украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (видео)

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают отражать атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления противника. А оккупанты нанесли авиаудар возле Малой Токмачки в Запорожской области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

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