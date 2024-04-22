RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (видео)

Архивное фото: украинские воины из HIMARS уничтожили вражескую пушку "Гиацинт" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили вражескую пушку "Гиацинт" на оккупированной территории юга страны и нанесли по ней удар с помощью HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Военные указали, что это результат работы операторов 73 морского центра. 

"Координаты вражеской цели были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны", - написали военные.

Отмечается, что пушка оккупантов успела сделать лишь несколько выстрелов, но затем она была полностью уничтожена огнем HIMARS.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают отражать атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления противника. А оккупанты нанесли авиаудар возле Малой Токмачки в Запорожской области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине