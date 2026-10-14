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Українські воїни FPV-дроном збили російський ударний гелікоптер Мі-28 (відео)

11:48 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: українські воїни FPV-дроном збили російський ударний гелікоптер Мі-28 (Getty Images)

Українські воїни з зенітно-ракетного дивізіону "Прибульці" FPV-дроном збили новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 115 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Результат ювелірної роботи пілотів ЗРДн "Прибульці" - уражений новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28", - йдеться в повідомленні.

Гелікоптер був уражений зенітним FPV-дроном.

Як зазначили військові, дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу.

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