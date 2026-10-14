Українські воїни FPV-дроном збили російський ударний гелікоптер Мі-28 (відео)

Як зазначили військові, дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 115 окремої механізованої бригади ЗСУ.

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