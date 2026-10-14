Украинские воины FPV-дроном сбили российский ударный вертолет Ми-28 (видео)

"Результат ювелирной работы пилотов ЗРДн "Пришельцы" - поражен новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28", - говорится в сообщении.

Вертолет был поражен зенитным FPV-дроном.

Как отметили военные, дрон перехватил борт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу.