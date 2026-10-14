RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Украинские воины FPV-дроном сбили российский ударный вертолет Ми-28 (видео)

11:48 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинские воины FPV-дроном сбили российский ударный вертолет Ми-28 (Getty Images)

Украинские воины из зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы" FPV-дроном сбили новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Результат ювелирной работы пилотов ЗРДн "Пришельцы" - поражен новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28", - говорится в сообщении.

Вертолет был поражен зенитным FPV-дроном.

Как отметили военные, дрон перехватил борт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине