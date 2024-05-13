UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські воїни в Донецькій області знищили Су-25

Архівне фото: українські воїни в Донецькій області знищили Су-25 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України знищили російський літак у Донецькій області. А на Харківському напрямку ворог втратив 25 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ЗСУ знищили Су-25 росіян у Донецькій області.

Окрім цього на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31. 

На Торецькому, Куп'янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами. 

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни мали частковий успіх на півночі Харківської області, а українські воїни знищили майже 100 окупантів на цьому напрямку.

Крім цього бійці Третьої штурмової бригади спільно з іншими підрозділами ЗСУ знищили ворожу бронетехніку і показали відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні