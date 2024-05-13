Українські воїни в Донецькій області знищили Су-25

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни мали частковий успіх на півночі Харківської області, а українські воїни знищили майже 100 окупантів на цьому напрямку.

Крім цього бійці Третьої штурмової бригади спільно з іншими підрозділами ЗСУ знищили ворожу бронетехніку і показали відео.

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