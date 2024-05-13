Украинские воины в Донецкой области уничтожили Су-25

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне имели частичный успех на севере Харьковской области, а украинские воины уничтожили почти 100 оккупантов на этом направлении.

Кроме этого, бойцы Третьей штурмовой бригады совместно с другими подразделениями ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику и показали видео.

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