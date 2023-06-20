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Українські воїни дадуть відповідь: Зеленський про обстріл рятувальників у Херсоні

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 22:17
Українські воїни дадуть відповідь: Зеленський про обстріл рятувальників у Херсоні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться у заяві.

За словами президента, українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.

"Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде", - сказав Зеленський.

Зараз українські військові на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Президент сказав, що захист від терору - це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну.

Обстріл рятувальників у Херсоні

Російські війська сьогодні, 20 червня, обстріляли групу рятувальників у Херсоні. Унаслідок ворожої атаки один із них загинув, ще 8 дістали поранення.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що рятувальники потрапили під атаку, коли розчищали мул.

Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий житель.

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