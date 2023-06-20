Украинские воины дадут ответ: Зеленский об обстреле спасателей в Херсоне
Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели, которые занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Украинские воины обязательно дадут ответ террористам на всю эту подлость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели. Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении.
По словам президента, украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость.
"Каждый такой российский удар, каждый российский теракт - это каждый раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет", - сказал Зеленский.
Сейчас украинские военные на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и в дальнейшем. Президент сказал, что защита от террора - это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину.
Обстрел спасателей в Херсоне
Российские войска сегодня, 20 июня, обстреляли группу спасателей в Херсоне. В результате вражеской атаки один из них погиб, еще 8 получили ранения.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что спасатели попали под атаку, когда расчищали ил.
Напомним, что сегодня утром оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.
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