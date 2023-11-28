Українські водії у Польщі перекрили дорогу у відповідь на блокаду кордону

Страйк польських перевізників та блокада кордону

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року.

У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Раніше повідомлялося, що Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.

Зазначимо, що з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

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