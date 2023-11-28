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Украинские водители в Польше перекрыли дорогу в ответ на блокаду границы

Фото: украинские водители начали блокировать дороги в Польше (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ответ на протест польских водителей, украинские начали блокировать дороги в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Забастовка польских перевозчиков и блокада границы

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

Ранее сообщалось, что Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.

Отметим, что с начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже два перевозчика.

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Польша