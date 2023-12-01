Українські водії на кордоні в Польщі збираються голодувати, омбудсмен звернувся до Варшави

"Ще з початку листопада у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні заблокований рух автотранспорту, який здійснює перевезення вантажів", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен заявляє, що українські водії перебувають у такій кричущій ситуації, що планують оголосити голодування, якщо ситуація не покращиться.

Він додав, що вже повернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Уповноваженого з прав людини Республіки Польща Професора Марчіна Вечека. Поки що від свого колеги він відповіді не отримав.

Ініціатива щодо створення Штабу допомоги

Лубінець повідомив, що вони отримали лист від Міністерства закордонних справ України за дорученням прем'єр-міністра України.

"Як стало відомо, українська сторона почала підготовку до евакуації водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі. Також є ініціатива щодо створення Штабу допомоги українцям на кордоні, щоб забезпечити водіїв продуктами харчування, водою, медикаментами, пальним тощо", - пише омбудсмен.

Крім того, українська та польська сторона домовилися про збільшення пропускної спроможності кордону та домовилися про низку дій.

Ситуація потребує вирішення

"На сьогодні найважливіше - це дотримання прав людини в демократичному суспільстві. Також не можна допускати такі протиріччя у взаєминах між двома дружніми країнами: Україною та Польщею", - заявив Лубінець.

по-перше, це загрожує життю та здоров'ю людей;

по-друге, перевізники можуть понести відповідальність за порушення граничного терміну перебування за кордоном;

по-третє, це може призвести до криз в Україні в різних сферах: економічній, соціальній, військовій.

Блокування КПП на кордоні з Україною

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:

"Ягодин - Дорогуськ";

"Краківець - Корчова";

"Рава-Руська - Гребене";

"Шегині - Медика".

Перевізники висунули вимоги, серед яких:

відновлення дозвільних відносин з Україною;

посилення транспортних правил;

заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

Як розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, попри те, що це є однією з вимог протестувальників.