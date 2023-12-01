Українські водії на кордоні в Польщі збираються голодувати, омбудсмен звернувся до Варшави

Українські водії, які перебувають на кордоні в Польщі, можуть оголосити голодування. Ситуація фактично катастрофічна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Ще з початку листопада у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні заблокований рух автотранспорту, який здійснює перевезення вантажів", - йдеться у повідомленні.
Омбудсмен заявляє, що українські водії перебувають у такій кричущій ситуації, що планують оголосити голодування, якщо ситуація не покращиться.
Він додав, що вже повернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Уповноваженого з прав людини Республіки Польща Професора Марчіна Вечека. Поки що від свого колеги він відповіді не отримав.
Лубінець повідомив, що вони отримали лист від Міністерства закордонних справ України за дорученням прем'єр-міністра України.
"Як стало відомо, українська сторона почала підготовку до евакуації водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі. Також є ініціатива щодо створення Штабу допомоги українцям на кордоні, щоб забезпечити водіїв продуктами харчування, водою, медикаментами, пальним тощо", - пише омбудсмен.
Крім того, українська та польська сторона домовилися про збільшення пропускної спроможності кордону та домовилися про низку дій.
"На сьогодні найважливіше - це дотримання прав людини в демократичному суспільстві. Також не можна допускати такі протиріччя у взаєминах між двома дружніми країнами: Україною та Польщею", - заявив Лубінець.
З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:
Перевізники висунули вимоги, серед яких:
Як розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, попри те, що це є однією з вимог протестувальників.
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