Украинские водители на границе в Польше собираются голодать, омбудсмен обратился в Варшаву

"Еще с начала ноября в пунктах пропуска на украинско-польской границе заблокировано движение автотранспорта, который осуществляет перевозки грузов", - говорится в сообщении.

Омбудсмен заявляет, что украинские водители находятся в такой вопиющей ситуации, что планируют объявить голодовку, если ситуация не улучшится.

Он добавил, что уже вернулся к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Уполномоченному по правам человека Республики Польша Профессору Марчину Вечеку. Пока что от своего коллеги он ответа не получил.

Инициатива по созданию Штаба помощи

Лубинец сообщил, что они получили письмо от Министерства иностранных дел Украины по поручению премьер-министра Украины.

"Как стало известно, украинская сторона начала подготовку к эвакуации водителей из заблокированных пунктов пропуска на территории Польши. Также есть инициатива по созданию Штаба помощи украинцам на границе, чтобы обеспечить водителей продуктами питания, водой, медикаментами, топливом и т.д.", - пишет омбудсмен.

Кроме того, украинская и польская сторона договорились об увеличении пропускной способности границы и договорились о ряде действий.

Ситуация нуждается в разрешении

"На сегодня самое важное - это соблюдение прав человека в демократическом обществе. Также нельзя допускать такие противоречия во взаимоотношениях между двумя дружественными странами: Украиной и Польшей", - заявил Лубинец.

во-первых, это угрожает жизни и здоровью людей;

во-вторых, перевозчики могут понести ответственность за нарушение предельного срока пребывания за границей;

в-третьих, это может привести к кризисам в Украине в разных сферах: экономической, социальной, военной.

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:

"Ягодин - Дорогуск";

"Краковец - Корчева";

"Рава-Русская - Гребень";

"Шегини - Медика".

Перевозчики выдвинули требования, среди которых:

восстановление разрешительных отношений с Украиной;

ужесточение транспортных правил;

запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "еЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.

Как рассказывал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, польское правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом о либерализации грузовых перевозок, несмотря на то, что это одно из требований протестующих.