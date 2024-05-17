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Українські ВМС показали на відео нові патрульні катери, передані Естонією

Автор: Володимир Костирін

До складу Військово-морських сил ЗСУ нещодавно були прийняті два патрульні катери, які Україні надала Естонія в рамках оборонної допомоги. З'явилося відео із суднами Р01"Roland" і Р02"Risto", що отримали нові назви - "Ірпінь" та "Рені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

Що відомо про нові катери

Про передачу катерів оборонцям українських морів від естонської сторони в координації з Данією стало відомо наприкінці квітня. 

Зазначалося, що ці патрульні катери мають допомогти України з місії по захисту важливих морських шляхів та для оборони свої води на тлі триваючої військової агресії з боку РФ.

Церемонія і ритуал відняття Військово-морських прапорів ЗСУ на катерах, що були названі "Ірпінь" та "Рені", відбувся 2 травня у присутності командувача ВМС віце-адмірала Олексія Неїжпапи та естонської делегації. Тоді військові показали світлини суден.

Як вони виглядають

Нині з'явилося відео із цими новими патрульними катерами.

"В морі - нещодавно прийняті до складу ВМС ЗС України патрульні катери "Ірпінь" та "Рені"", - підписані кадри.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 26 квітня Міністерство оборони Естонії заявило про передачу Україні двох патрульних катерів у координації з Данією. Йдеться про судна Р01"Roland" і Р02"Risto".

Також нагадаємо, що перед тим Естонія у березні поточного року оголосила про видіння нового пакету допомоги Україні на 20 мільйонів євро.

Додамо, у середині квітня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про те, що екіпажі мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси", які Україна отримала від Британії, вже пройшли підготовку та несуть службу.

Він також поінформував тоді, що ВМС очікують ще на три кораблі, які готуються передати Нідерланди та Бельгія.

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ВМС України