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Україна очікує отримати від партнерів щонайменше п'ять протимінних кораблів, - ВМС

Понеділок 15 квітня 2024 15:35
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Україна очікує отримати від партнерів щонайменше п'ять протимінних кораблів, - ВМС Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Екіпажі мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси", які Україна отримала від Британії, вже пройшли підготовку та несуть службу. ВМС очікують ще на три кораблі, які готуються передати Нідерланди та Бельгія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Екіпажі (мінних тральщиків "Чернігів" та "Черкаси" - ред.) пройшли підготовку, вони вже несуть службу. Минулого року вони отримали оцінку сумісності І рівня з країнами НАТО. В цьому році ми сподіваємося отримати вже найвищу оцінку - ІІ рівень сумісності, який дозволить працювати, виконувати завдання, у складі ордерів, тобто це вже повна сумісність", - розповів Плетенчук.

Також він прокоментував ситуацію щодо передачі Україні ще трьох протимінних кораблів.

"Ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії для України. Зараз їх готують, і на них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними", - повідомив речник ВМС.

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року стало відомо, що Британія та Норвегія створюють морську коаліцію, яка займеться допомогою Україні.

Британія відразу анонсувала передачу нашій країні двох мінних тральних корабля класу Sandown, 23 швидкісних катерів та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.

А вже у квітні цього року Британія передала Україні два мінних тральщики Королівського військово-морського флоту.

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