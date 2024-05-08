Українські військові зупинили російську ДРГ у Харківській області, - Генштаб

Російська ДРГ намагалась прорватися у Харківській області. Але ворога вдалось зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Силами оборони недопущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області", - йдеться у повідомленні. Російська ДРГ намагалася проникнути до Харківської області (google.com) Що відбувається на цьому напрямку Крім того, як зазначили військові, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських сил на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.