ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные остановили российскую ДРГ в Харьковской области, - Генштаб

Харьков, Среда 08 мая 2024 08:47
UA EN RU
Украинские военные остановили российскую ДРГ в Харьковской области, - Генштаб Фото: российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская ДРГ пыталась прорваться в Харьковской области. Но врага удалось остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Силами обороны недопущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области", - говорится в сообщении.

Украинские военные остановили российскую ДРГ в Харьковской области, - Генштаб

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область (google.com)

Что происходит на этом направлении

Кроме того, как отметили военные, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских сил на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

ДРГ РФ в Украине

Российские ДРГ не оставляют попыток прорвать границу в приграничных областях и регионах УКраины. Речь чаще всего идет про Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

Как постоянно отмечают в Госпогранслужбе, российские ДРГ наиболее активно штурмуют приграничье Сумской области.

Например, в конце апреля сообщалось, что пограничники вступили в бой с ДРГ в Сумской области. А 27 января в той же Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДРГ Харьков Война в Украине
NEWS
Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование
Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену