UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Фото: Український військовий (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці виявили позиції ворожого складу боєприпасів та знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Знищений ворожий БК - це, насамперед, врятовані життя наших захисників", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що військові влучним пострілом знищили склад боєприпасів.

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що це результат роботи 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 45-ї окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз окупанти залишились без двох гармат.

Українські військові виявили російський танк Т-90 "Прорив" та знищили його за допомогою гранати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні