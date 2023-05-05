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Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)

Фото: Украинский военный (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие обнаружили позиции вражеского состава боеприпасов и уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтоженный вражеский БК - это, прежде всего, спасенные жизни наших защитников", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что военные метким выстрелом уничтожили склад боеприпасов.

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что это результат работы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага. На этот раз оккупанты остались без двух пушек.

Украинские военные обнаружили российский танк Т-90 "Прорыв" и уничтожили его с помощью гранаты.

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