Українські військові знищили дві гармати росіян (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз окупанти залишились без двох гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили України .

Як повідомлялось, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.

При цьому, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.

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