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Українські військові знищили дві гармати росіян (відео)

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 13:28
Українські військові знищили дві гармати росіян (відео) Фото: у країнські військові знищили дві гармати росіян (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз окупанти залишились без двох гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили України.

"Силами 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищено 2 ворожі гармати ворога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.

При цьому, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.

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