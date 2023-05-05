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Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 17:41
Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів (відео) Фото: Український військовий (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці виявили позиції ворожого складу боєприпасів та знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Знищений ворожий БК - це, насамперед, врятовані життя наших захисників", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що військові влучним пострілом знищили склад боєприпасів.

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що це результат роботи 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 45-ї окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз окупанти залишились без двох гармат.

Українські військові виявили російський танк Т-90 "Прорив" та знищили його за допомогою гранати.

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