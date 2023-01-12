Українські військові знищили ворожий штурмових та три склади боєприпасів, - Генштаб

Українські захисники "приземлили" російський штурмовик Су-25, а також знищили три склади боєприпасів, уразили три райони зосередження живої сили та військової техніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.
Протягом 12 січня ворог завдав 5 ракетних ударів - усі по мирних містах, як Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Також здійснив 4 обстріли з РСЗВ.
При цьому загроза завдання росіянами авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.
Окупанти і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області у межах адміністративного кордону, продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.
Загарбники продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою "націоналізацією".
Тим часом авіація Сил оборони України протягом 12 січня завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Окрім того, українські військові воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки ворога, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 430 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення в Україну становить 113 390 військових.
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