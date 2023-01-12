Українські військові знищили ворожий штурмових та три склади боєприпасів, - Генштаб

Протягом 12 січня ворог завдав 5 ракетних ударів - усі по мирних містах, як Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Також здійснив 4 обстріли з РСЗВ.

При цьому загроза завдання росіянами авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

Окупанти і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області у межах адміністративного кордону, продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку загарбники ведуть безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському - не полишають спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняються.

загарбники ведуть безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському - не полишають спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, наступальних угруповань ворога не виявлено.

суттєвих змін немає, наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках під обстріли противника потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ у Сумській області, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

під обстріли противника потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ у Сумській області, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки у Харківській області та Стельмахівки Луганської області.

вогневого ураження зазнали райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки у Харківській області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під обстріл ворожих танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва у Луганській області.

під обстріл ворожих танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва у Луганській області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни обстрілювали Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

росіяни обстрілювали Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області. На Новопавлівському напрямку окупанти атакували Вугледар, Пречистівка та Золота Нива у Донецькій області.

окупанти атакували Вугледар, Пречистівка та Золота Нива у Донецькій області. На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське у Запорізькій області.

ворог обстрілював райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське у Запорізькій області. На Херсонському напрямку росіяни продовжують обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних атак зазнали передмістя та саме місто Херсон.

Загарбники продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою "націоналізацією".

Тим часом авіація Сил оборони України протягом 12 січня завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, українські військові воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки ворога, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.