Українські військові знищили ворожий наглядовий пункт у Донецькій області

Українські прикордонники-мінометники знищили ворожий наглядовий пункт у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Воїни однієї з бригад ЗСУ розвідали розташування спостережного пункту окупантів. Прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами отримала наказ вогневої поразки ворога. Мінометним вогнем було знищено позицію і 2-х окупантів", - розповіли у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше українським артилеристам вдалося знищити російські системи залпового вогню "Град".
Також українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. В результаті техніку окупантів було знищено.
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