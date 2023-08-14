Українські військові знищили ворожий дрон поблизу Авдіївки (фото)

Сили оборони України виявили та знешкодили ворожий дрон-камікадзе в районі Авдіївки (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Успішна ліквідація дрона-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Фото: Збитий дрон (t.me/DPSUkr)
Зазначається, що біля Авдіївки фахівець РЕБ порушив канал управління ворожого БПЛА й той завис у небі.
"Нерухому мішень бійці ДПСУ успішно збили, а залишки квадрокоптера впали біля позицій прикордонників", - додали прикордонники.
Боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.
Також над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник.
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