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Українські військові знищили ворожий дрон поблизу Авдіївки (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили та знешкодили ворожий дрон-камікадзе в районі Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Успішна ліквідація дрона-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Фото: Збитий дрон (t.me/DPSUkr)

Зазначається, що біля Авдіївки фахівець РЕБ порушив канал управління ворожого БПЛА й той завис у небі.

"Нерухому мішень бійці ДПСУ успішно збили, а залишки квадрокоптера впали біля позицій прикордонників", - додали прикордонники.

Боротьба з російськими безпілотниками

Боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.

Також над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьВійна в Україніпограничная служба