Украинские военные уничтожили вражеский дрон вблизи Авдеевки (фото)

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили вражеский дрон-камикадзе в районе Авдеевки (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Успешная ликвидация дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.
Фото: Сбитый дрон (t.me/DPSUkr)
Отмечается, что возле Авдеевки специалист РЭБ нарушил канал управления вражеского БПЛА и тот завис в небе.
"Неподвижную мишень бойцы ГПСУ успешно сбили, а остатки квадрокоптера упали возле позиций пограничников", - добавили пограничники.
Боец Нацгвардии из бригады "Буревой" смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами. Это произошло во время эвакуации раненого военного.
Также над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский беспилотник.
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