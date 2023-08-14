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Украинские военные уничтожили вражеский дрон вблизи Авдеевки (фото)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили вражеский дрон-камикадзе в районе Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Успешная ликвидация дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.

Фото: Сбитый дрон (t.me/DPSUkr)

Отмечается, что возле Авдеевки специалист РЭБ нарушил канал управления вражеского БПЛА и тот завис в небе.

"Неподвижную мишень бойцы ГПСУ успешно сбили, а остатки квадрокоптера упали возле позиций пограничников", - добавили пограничники.

Борьба с российскими беспилотниками

Боец Нацгвардии из бригады "Буревой" смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами. Это произошло во время эвакуации раненого военного.

Также над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский беспилотник.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьВойна в Украинепограничная служба