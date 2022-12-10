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Українські військові знищили ворожий "Бук", що знаходився на відстані 60 км (фото)

Ілюстративне фото: українські військові знищили ворожий "Бук", що знаходився на відстані 60 км (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" поблизу населеного пункту Веселе, що у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"За допомогою одного із високоточних зразків озброєння, наданих нам, нашими партнерами, було знищено установку Бук-М3 поблизу населеного пункту Веселе. В результаті знищено саму установку і трьох свинособак з розрахунку комплексу", - сказано у повідомленні.

Військові додають, що дальність до цілі була близько 60 км.

Нагадаємо, українські військові за тиждень знищили близько десяти баз і штабів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Окрім того, РБК-Україна писало, що загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області планують мобілізувати місцевих жителів для поповнення поточних втрат.

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