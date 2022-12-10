Українські військові знищили ворожий "Бук", що знаходився на відстані 60 км (фото)

"За допомогою одного із високоточних зразків озброєння, наданих нам, нашими партнерами, було знищено установку Бук-М3 поблизу населеного пункту Веселе. В результаті знищено саму установку і трьох свинособак з розрахунку комплексу", - сказано у повідомленні.

Військові додають, що дальність до цілі була близько 60 км.

Нагадаємо, українські військові за тиждень знищили близько десяти баз і штабів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Окрім того, РБК-Україна писало, що загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області планують мобілізувати місцевих жителів для поповнення поточних втрат.

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