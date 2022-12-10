ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные уничтожили вражеский "Бук", который находился на расстоянии 60 км (фото)

Новина українською →
Запорожская область, Суббота 10 декабря 2022 17:14
Украинские военные уничтожили вражеский "Бук", который находился на расстоянии 60 км (фото) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили вражеский "Бук", который находился на расстоянии 60 км (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" вблизи населенного пункта Веселое, что в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"С помощью одного из высокоточных образцов вооружения, предоставленных нам, нашими партнерами, была уничтожена установка Бук-М3 вблизи населенного пункта Веселое. В результате уничтожена сама установка и трех свинособак из расчета комплекса", - сказано в сообщении.

Военные добавляют, что дальность цели была около 60 км.

Украинские военные уничтожили вражеский &quot;Бук&quot;, который находился на расстоянии 60 км (фото)

Напомним, украинские военные за неделю уничтожили около десяти баз и штабов россиян на временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, РБК-Украина писала, что захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области планируют мобилизовать местных жителей для пополнения текущих потерь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители