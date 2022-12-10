Украинские военные уничтожили вражеский "Бук", который находился на расстоянии 60 км (фото)

Украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" вблизи населенного пункта Веселое, что в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"С помощью одного из высокоточных образцов вооружения, предоставленных нам, нашими партнерами, была уничтожена установка Бук-М3 вблизи населенного пункта Веселое. В результате уничтожена сама установка и трех свинособак из расчета комплекса", - сказано в сообщении.

Военные добавляют, что дальность цели была около 60 км.

Напомним, украинские военные за неделю уничтожили около десяти баз и штабов россиян на временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, РБК-Украина писала, что захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области планируют мобилизовать местных жителей для пополнения текущих потерь.

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