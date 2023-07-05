Українські військові знищили ворожий БТР, який росіяни ховали в лісі (відео)

"Окупанти припаркували свій БТР у невстановленому місці!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові Державної прикордонної служби України та Десантно-штурмових військ України "виписали їм штраф".

"Відбутися попередженням не вийде", - додали у ДПСУ.

Втрати Росії

Українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 700 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 36 одиниць артсистеми та понад 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Також українські військові знищили місце, де російські окупанти ховали боєприпаси. Для ударів сили оборони використали міномет.

Спроби окупантів поповнити свої втрати

Вчора повідомлялось, що російські війська на окупованих територіях України шукають нові можливості способи, аби стимулювати місцевих мешканців воювати йти на війну.

Також заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що Росія зайнялася підготовкою стратегічного резерву військових для фронту. Нові підрозділи та військові частини будуть приведені у бойову готовність не раніше початку наступного року.