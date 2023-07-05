ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський показав відео, як ЗСУ знищили місце з боєприпасами росіян

Новость на русском →
Україна, Середа 05 липня 2023 11:33
Сирський показав відео, як ЗСУ знищили місце з боєприпасами росіян Фото: ЗСУ знищили місце з боєприпасами росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили місце, де російські окупанти ховали боєприпаси. Для ударів сили оборони використали міномет.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працює мінометний підрозділ 3 механізованого батальйону 22 ОМБр", - розповів він.

Як зазначив генерал, завдяки аеророзвідникам було виявлено зосередження живої сили і місце зберігання боєприпасів росіян.

"Точними пострілами наші воїни змішали окупантів із землею!" - констатував Сирський.

Ситуація на фронті

За даними на ранок 5 липня українські військові процвітають у районі села Клищіївка Бахмутського району і продовжують вести наступ на трьох напрямках. Ідуть важкі бої. Раніше генерал Олександр Сирський заявив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області під час контрнаступу..

При цьому вчора стало відомо, що на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км. У понеділок, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за підсумками минулого тижня окупанти відкрили ще один напрямок для наступу - Сватівський. Докладніше про те, що для чого це потрібно окупантам - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії