Сирський показав відео, як ЗСУ знищили місце з боєприпасами росіян

"Працює мінометний підрозділ 3 механізованого батальйону 22 ОМБр", - розповів він.

Як зазначив генерал, завдяки аеророзвідникам було виявлено зосередження живої сили і місце зберігання боєприпасів росіян.

"Точними пострілами наші воїни змішали окупантів із землею!" - констатував Сирський.

Ситуація на фронті

За даними на ранок 5 липня українські військові процвітають у районі села Клищіївка Бахмутського району і продовжують вести наступ на трьох напрямках. Ідуть важкі бої. Раніше генерал Олександр Сирський заявив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області під час контрнаступу..

При цьому вчора стало відомо, що на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км. У понеділок, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за підсумками минулого тижня окупанти відкрили ще один напрямок для наступу - Сватівський. Докладніше про те, що для чого це потрібно окупантам - читайте у матеріалі РБК-Україна.